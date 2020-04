Alicia Machado les contesta a fans de manera grosera en Instagram

Luego de que la actriz publicara un video donde se le ve caminado con la calle, algunos de sus seguidores comenzaron a criticarle duramente, pues la tacharon de no importarle la situación que conmueve a todo el mundo a causa del coronavirus.

"En tiempos del COVID-19, ¿Caminar y dejar de pensar será la mejor terapia? Me siento tan enojada, estoy tan enojada, ¿Sólo de imaginar que por culpa de nosotros estamos en esta situación?", escribió junto a su video.

Dicho video causó la molestia entre sus admiradores, y es que además, la famosa actriz de 43 años de edad no tomó ninguna precaución al dar un paseo por las calles de Florida, el cual realizó con la finalidad de despejarse ya que según ella, la cuarentena le ha puesto de mal humor.

No pasó mucho tiempo para que sus fanáticos comenzarán a reclamarle el hecho de que no llevaba un cubrebocas al momento de salir a la calle, pero sobretodo por no haberse quedado en casa.

Pero ocurrió lo que nadie se esperaba, Alicia Machado comenzó a defenderse de todas las críticas.

La actriz arremetió en contra de los fans que la criticaban e incluso los llamó metiches y estúpidos.