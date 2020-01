Alicia Machado asegura estar "goda y vieja" mientras posa en foto

La exMiss Universo, Alicia Machado, compartió una imagen en Instagram donde lució un sexy traje de baño, saliendo de las escaleras de una piscina.



En la descripción de la imagen, la actriz incitó que no se siente de todo bien con su cuerpo, pues dijo:

"Bueno mi gente aquí deprimida ya vieja, gorda y eso que todavía no comienzo las pesas ni el spinning, sorry espero no ofender a nadie. Happy new year", escribió la famosa.

Aunque no se sabe si la actriz lo dijo en serio, se sabe que es amante del humor negro y le encanta hacer chistes.