Alicia Machado confiesa que se volverá a desnudar para Playboy

Estados Unidos.- Durante el show del periodista de espectáculos Ismael Cala, la ex Miss Universo de 1996 Alicia Machado, confesó entre otras cosas que volverá a aparecer desnuda en la revista Playboy.

Recientemente, festejó el 25 aniversario de su coronación como Miss Venezuela.

Al comienzo de la entrevista, confirmó que tiene cuenta en Tinder y que las personas no suelen creerle que es ella debido a su gran fama.

"Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente", Alicia Machado