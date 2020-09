Alfredo Adame vincula a Edith González con red de prostitución de famosas

México.- El polémico actor, Alfredo Adame, volvió a entrar en polémica y esta vez no se trató de un pleito con Carlos Trejo.

En esta ocasión Adame afirmó que la ya finada Edith González, estaba vinculada a una red de prostitución. Sin embargo, afirma que el supuesto "catálogo" de una televisora, no existe.

En cambio, reveló que lo que sí existía era una casa en donde se practicaba la trata de personas.

La aterradora declaración la efectuó mediante una entrevista para el programa de Internet, "Chisme no Like". Aunado a lo anterior, el actor también afirmó que en ese lugar se prostituía a las famosas.

No obstante, señaló a la actriz Marga López como expropietaria del inmueble, pero asegura que era una tal Nancy Rotman quien era responsable de la red de prostitución, en su opinión, ella tenía muy mala imagen en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con el actor, las más grandes estrellas no acudían a esa casa, pero afirma que una vez vio a Edith González ahí.

"A ese Star System no iban las estrellotas. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez. Edith González a lo mejor la vi una vez ahí", Alfredo Adame