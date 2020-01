Alfonso Herrera denuncia terrible experiencia con Uber

El día de ayer, Alfonso Herrera, usó su cuenta de Twitter para dar a conocer la pésima experiencia que vivió al abordar un vehículo de Uber, en donde ultiman se han presenciado casos de robo, violaciones y hasta homicidio.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

De acuerdo con el actor, el conducto le pidió que cancelara el viaje, pero Alfonso se negó y acto seguido el chófer lo amenazó con una pistola.

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice "lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso". ¿Y las garantías y derechos? — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

La publicación del actor se ha difundido en redes sociales y ha logrado ser retuiteada miles de veces.