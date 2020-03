Alexandra Daddario entra en la mente de los criminales

Muchos la conocen principalmente por su trabajo en cintas de acción ( Percy Jackson y el Mar de los Monstruos, Terremoto: La Falla de San Andrés) o de comedia ( Baywatch: Guardianes de la Bahía y The Layover), pero con la película, En el Juego del Asesino, Alexandra Daddario entra de lleno en el thriller psicológico, un género en el que no se la ha visto muy a menudo.

´´Me gusta explorarme a mí misma. Entrar en ese tipo de estado mental es realmente difícil, porque te vas a casa y llevas mucho de eso contigo. Incluso si sabes en tu mente que vas a estar llorando o gritando todo el día, tus hormonas o lo que sea (están afectadas) y pueden causar problemas para dormir, y ese tipo de cosas´´, contó la actriz en una reciente entrevista.

´´Es interesante explorar ese lado de ti misma. Y creo que fue un desafío para mí; un buen desafío, y realmente me ayudó a proporcionar un entorno que me permite explorar todo eso. Y eso es lo divertido como actriz: empujarte a diferentes lugares emocionales y probar cosas que nunca antes has probado´´, declaró la estadounidense.

En la cinta que se estrena el próximo viernes, la artista interpreta a una policía especialista en perfiles psicológicos, la cual descubre que un asesino en serie posee múltiples personalidades. ´´Preparé demasiado este papel. Leí muchas veces el guión y creé la historia que hay detrás y que la hacer ser quién es´´, comentó la estrella, quien celebra hoy su cumpleaños número 34, y quien comparte créditos con Henry Cavill y Ben Kingsley.

Por otra parte, entre los próximos proyectos de Daddario destaca Die in a Gunfight, película que cuenta una historia romántica al estilo de Romeo y Julieta, pero aderezada con secuencias de acción. En el filme, la estadounidense comparte escena con el mexicano Diego Boneta. (Con información de Agencias)