Alex Ubago disfruta salir de su zona de confort con "Si tú te vas"

El cantante español Alex Ubago sale de su zona de confort para presentar "Si tú te vas", a dueto con el colombiano Mike Bahía, un tema romántico en versión pop urbano, con el que desea captar un nuevo público.

"Es una canción súper romántica, una declaración de amor, de lo que he hecho es lo que más se acerca al género urbano. Es una fusión de estilos, nace como una canción pop, pero la fusionamos con un ritmo más actual y fue la excusa perfecta para hacer esta colaboración con mi querido Mike", dijo el intérprete en entrevista con Notimex.

"Conocí a Mike hace algunos años durante una gira por Colombia y tuvimos mucha conexión desde el primer momento, es un gran artista y una gran persona. Desde hace tiempo teníamos ganas de hacer algo juntos y pues vimos que la canción cobraba mucho más sentido si la grabábamos con alguien que estuviera más cerca a este ritmo y se lo propuse, él estuvo encantadísimo de grabar conmigo y ahí está el resultado final".

Mike Bahía es uno de los mayores exponentes del pop urbano del momento. Cantante, músico y guitarrista colombiano. "Me sentí súper cómodo y muy feliz, porque trabajar con Mike ha sido muy fácil es alguien muy comprometido y muy profesional. A nivel artístico y de interpretación pues me he sentido muy cómodo, estoy haciendo algo diferente a lo que he hecho antes, me salí un poco de mi zona de confort, pero lo he disfrutado mucho".

Para Ubago, "Si tú te vas" es una sorpresa para sus fans, es algo inesperado y arriesgado en el sentido de que no sabe cómo lo va a tomar su público. "El que saques una canción diferente a lo que están acostumbrados a escuchar de ti, pero es un riesgo bonito, un riesgo emocionante y a la vez ambicioso, en el sentido de ver la posibilidad de llegar a otro tipo de personas".

De esta forma, el cantautor se abre a otras posibilidades a demostrar que no va a estar siempre en lo mismo, "a mí se me ha encasillado siempre como baladista, pero realmente mis discos son mucho más que baladas, y este nuevo tema es una manera de decirle a la gente que yo hago más que baladas".

Como parte de la promoción de su nuevo disco, Alex Ubago ofrecerá presentaciones en Colombia, el mes entrante, en abril viajará España y en mayo actuará en Cuba, México y Estados Unidos como parte de un festival, mientras que sus fans podrán verlo en una gira en México, entre septiembre y octubre. El videoclip de "Si tú te vas" estaría disponible a partir de este miércoles.