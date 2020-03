Aleks Syntek formará parte de "Sexo, pudor y lágrimas 2'

El cantautor mexicano Aleks Syntek confirmó que sí formará parte de la cinta Sexo, pudor y lágrimas, en su segunda entrega.

"Ya me contactaron, les dije que estoy dispuesto, aún no me han dicho sus planes, no se bien qué es lo que quieren", comentó a Notimex.

Esta segunda entrega llega dentro del marco del vigesimo aniversario de esta cinta, que se convirtió en un proyecto emblemático para la cinematografía nacional.

Syntek fue parte fundamental de esta película, pues el tema principal de la cinta quedó a su cargo, situación que se repite dos décadas después.

"Tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar con 'Sexo pudor y lágrimas', no sé qué quieran hacer el productor y el director, a mí se me antoja muchísimo cantar el tema original con un arreglo sinfónico muy majestuoso", compartió.

El intérprete de Duele el amor, tiene más ideas para esta nueva entrega, pero todo dependerá de lo que Alonso Íñiguez, director de la cinta pretenda con este nuevo tema.

"Me encantaría tener algún invitado, alguien importante de esa época o quisiera que estuviera alguien como Natalia Lafourcade, con esa voz preciosa o alguna chica con una tecitura hermosa, a ver qué dicen los productores y directores, por mi parte estoy abierto a lo que me pidan", expresó.

Sin embargo, todos estos detalles se afinarán hasta que pase la cuarentena que vive el país por el coronavirus.

"Metieron freno con todo este problema que nos ha mantenido un tanto alejados y no sé cuando vayan a reanudar, pero, en cuanto se active todo, ahí estaré listo para comenzar", concluyó.