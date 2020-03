Alan Merrill muere tras ser víctima del coronavirus

Alan Merrill, el autor de la canción "I Love Rock and Roll" que se convirtió en un éxito característico de la rockera Joan Jett, falleció el domingo en Nueva York debido a complicaciones por el coronavirus, dijo su hija. Tenía 69 años.

Laura Merrill indicó en su cuenta de Facebook que su padre murió en la mañana.

"Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir. Se veía tranquilo y mientras yo salía había todavía un destello de esperanza de que él no sería un cintillo a la derecha de las pantallas de CNN/Fox News", escribió. "Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y quizás en varios sentidos sí lo era. Para cuando llegué a la puerta de mi apartamento recibí la noticia de que se había ido".

Merrill indicó que su padre estuvo de buen ánimo recientemente.

"Minimizó el ´resfriado´ que él creía que tenía", dijo.

Jett se apuntó un gran éxito con "I Love Rock and Roll" en 1982. Alan Merrill escribió la canción con su grupo "The Arrows" y la grabó en 1975.

Merrill nació en Nueva York y creció en Suiza, Los Ángeles y Japón antes de iniciar su carrera musical en Nueva York.