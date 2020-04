Aislinn rompe el silencio y detalla sus inseguridades durante su relación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez dio a conocer su nuevo proyecto ´La magia del caos´, un podcast en donde tocara diversos temas, sin embargo, dio inicio al proyecto con un delicado asunto, su matrimonio con Mauricio Ochmann.

La actriz sorprendió a sus seguidores al confesar que una de las razones por la que su relación no iba del todo bien era debido a la poca comunicación que ambos mantenían.

'Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro', declaró.

La protagonista de 'La casa de las flores' también confesó que tenía varias inseguridades, entre ella fracasar en el matrimonio o a quedarse sola, ya que ella había crecido con la idea de que una relación tendría que ser para toda la vida.

'"Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: con éste me quedo para toda la vida", reveló Aislinn tristemente.

Incluso, aceptó que esas inseguridades las llevaron a decirle a Mauricio que sólo tendría un hijo con él con la condición de que se quedará con ella para siempre: "Me acuerdo que una vez le dije: me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida".

Otro de sus miedos fue ser madre por primera vez, pues confesó que no se sentía lista para dar ese paso, sin embargo, tomó la decisión causándole una depresión postearlo.

"La vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos'", mencionó.