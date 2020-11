Gael García, en el ranking de los mejores actores del siglo XXI

El mexicano fue incluido en la lista de los 25 mejores actores y actrices del siglo, de acuerdo con The New York Times

Monterrey.- El ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle, Gael García Bernal, fue incluido por The New York Times en la lista de Los 25 Mejores Actores y Actrices en lo que va del siglo XXI.

El histrión mexicano aparece en la última posición del listado hecho por los colaboradores del diario, Manohla Dargis y A. O. Scott, quienes consideraron que esos artistas han eclipsado la pantalla grande con su trabajo en los últimos 20 años.

"Cuando la cinta de suspenso Amores perros de Alejandro González Iñárritu, y la película de carretera Y tu mamá también de Alfonso Cuarón, se estrenaron en las salas de arte de Estados Unidos con un año de diferencia, el impacto fue sísmico. Sus directores pronto se hicieron acreedores al prestigio internacional, al igual que Gael García Bernal, la revelación de ambos filmes.

"Tenía un don, era magnético en pantalla y tenía un rostro que no podías dejar de ver, esto debido en parte a que —con su mirada inocente y la marcada línea de su mandíbula— fusionaba con sutileza la belleza femenina y masculina", afirmó Dargis sobre García Bernal.

En la lista se encuentran estrellas de renombre como Tilda Swinton, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Joaquin Phoenix, Keanu Reeves, y Denzel Washington entre otros.