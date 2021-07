Agendan fechas para el SAG y el BAFTA

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) ya separó la fecha en el calendario para su gala anual, que tendrá lugar en Londres el 13 de marzo de 2022 y se emitirán por BBC One, según detalló Deadline.

Los premios son los más altos honores cinematográficos del Reino Unido y tradicionalmente actúan como un escenario previo para los Óscares que están programados para realizarse el 27 de marzo.

Si bien sabemos que los premios Óscar anunciarán las nominaciones el 8 de febrero del próximo año, BAFTA aún no ha revelado su cronograma completo, lo que significa que el período de elegibilidad aún no está claro.

Tras la ceremonia de este año, la organización del BAFTA enfrentó severas críticas por su decisión de otorgar al actor, director y productor de cine y televisión del Reino Unido, Noel Clarke, un premio honorífico a pesar de conocer las múltiples acusaciones de acoso sexual en su contra.

Lo que provocó que BAFTA suspendiera a Clarke y le retirara el galardón.

Por otra parte, los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla regresarán a un formato de dos horas para su edición de 2022, que se transmitirá el 27 de febrero.

Los SAG adoptaron un formato completamente virtual de una hora este año, cuando The Trial of the Chicago 7 ganó el premio al mejor elenco y la serie de drama The Crown y la comedia Schitt’s Creek también fueron galardonadas.

La gala del Sindicato de Actores reconoce a las mejores actuaciones en el cine y la televisión, y se transmitirá por las cadenas TNT y TBS.