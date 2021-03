Afirman que 'Speedy Gonzales' da mala imagen de los mexicanos

En un artículo escrito por el periodista Charles M. Blow, del diario The New York Times, se expuso a "Speedy Gonzales" como un perpetuador de clichés en contra de los mexicanos, en ese mismo texto acusó a "Pepe Le Pew" por "fomentar la cultura de la violación".

"Speedy Gonzales" es un conocido personajes de los Looney Tunes, es un ratón mexicano vestido con las ropas tradicionales de las comunidades rurales observadas en muchas partes del país. Lleva un gran sombrero y su característica más notable es su velocidad, a menudo dejando atrás a los antagonistas con su rapidez y astucia.

Pero Blow no está contento con lo que "Speedy", o hasta su primo "Lento Rodriguez", significan para la cultura pop y pide su cancelación. El periodista exige la eliminación del racismo de todo tipo, sus comentarios han levantado la controversia por el cariño que el público siente por los personajes.

"Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; 'Speedy Gonzales'", cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento.

El racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil. Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia y un peso contra sus posibilidades.

El portal de noticias Deadline confirmó ayer que la secuencia de Pepe Le Pew en "Space Jam: A New Legacy" será eliminada del corte final que se estrenará en julio; aunque puntualizaron que esta decisión no está relacionada a la controversia generada por Blow, si no al cambio de director que sufrió el proyecto.