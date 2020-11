´La pandemia afecta a la grabación de música´

Alejandro Sanz siente que la pandemia no sólo ha apagado la música en directo sino que también está reduciendo la creatividad y la "capacidad de colaborar" en los estudios, "donde se crea una conexión artística inigualable".

"Ahora se están desarrollando más las aplicaciones para que los músicos graben a distancia, pero nunca va a ser igual", explicó el artista quien posee tres nominaciones en los Latin Grammy que hoy se realizarán en Miami; de llevarse las preseas podría reforzar aún más su estatus como el artista, español con más premios Grammy y Latin Grammy de la historia.

Para el intérprete es una pena el no poder realizar colaboraciones en directo con sus colegas, la reflexión llega después de hablar de su dueto con Tini Stoessel en Un Beso en Madrid, una canción grabada bajo las reglas de la pandemia.

"Eché de menos trabajar juntos en el estudio. En otras ocasiones he tenido tiempo de compartir, agarrar la guitarra, discutir un acorde. La canción no necesitaba nada pero sí me hubiera gustado entrar en el estudio. En persona se crea una conexión artística inigualable a través del WhatsApp", razonó.

Además de no poder reunirse con músicos en los estudios, Sanz vio congelada la gira internacional de su último álbum, #ElDisco. "Es lógico que estemos enfadados, cada uno canaliza su rabia como puede".

Pero el cambio de planes por la pandemia no frenó la creatividad del autor de Corazón Partío, quien ultima un documental sobre el encierro con testimonios de personas de todo el mundo a raíz del tema #ElMundoFuera, lanzado durante los primeros meses del confinamiento y candidato a ser la canción del año en los Latin Grammy.