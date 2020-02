Adriana Louvier muestra su talento cómico en televisión

En televisión, Adriana Louvier ha sido vista sufrir mucho en melodramas como Yo No Creo en los Hombres, Sin Rastro de Ti y Caer en Tentación, pero con MINT: Haz lo que Desees, serie que gira en torno a un grupo de personas que crean un casco de realidad aumentada, la actriz tiene la oportunidad de demostrar que también puede hacer reír a la audiencia.

´´Creo que este estilo de proyecto no lo había hecho en televisión porque en cine es al revés: la mayor parte de los proyectos que he hecho son comedias románticas o comedias´´, expresó la artista, quien en la pantalla grande ha participado en películas como Recuperando a Mi Ex y Fachon Models.

En la serie que ya se encuentra disponible en Blim, Louvier interpreta a Maya. ´´Mi personaje es la directora, la CEO de la compañía que está manejando todo el proceso de este casco y la producción de varios porque eso es lo que ellos como industria quieren y bueno, ella se involucra con uno del grupo y los ayuda a guiarlos en este camino´´, detalló la artista.

´´El tono del proyecto es realismo, pero tiene tintes de comedia, entonces en general fue muy divertido hacerlo. Además es con un elenco pequeño, fue un proyecto que se hizo en tres meses´´, indicó la actriz, quien en la producción comparte créditos con Krystian Ferrer, Mariano Palacios, Juan Diego Covarrubias, José Pablo Minor y Dolores Heredia.

Por otra parte, Adriana también podrá ser vista de nueva cuenta en las salas de cine con Animales Humanos, una producción de Lemon Films. ´´Es un proyecto que me encantó porque es de suspenso y que toca la línea del terror, pero sin llegar a efectos especiales. Todo tiene que ver dentro de una privada de casas´´, comentó.

Además, la artista reveló que ya tiene algunas propuestas para volver a la televisión abierta, donde se le vio por última vez con Caer en Tentación, exitoso melodrama que protagonizó junto a Silvia Navarro, Gabriel Soto y Carlos Ferro. ´´Quizás para mediados de año o un poco antes, por ahí de marzo o abril (regrese al set)´´, señaló.