Adam Sandler firma contrato con Netflix ¡para producir 4 películas!

Por tercera ocasión desde 2014, el productor y actor Adam Sandler extendió el acuerdo que tiene con la empresa de entretenimiento Netflix para producir cuatro películas más.

"Ya sea que lo conozcas como ´Sandman´, el ´aguador´; ´Billy Madison´, ´Happy Gilmore´, ´Nick Spitz´ o simplemente Adam, una cosa es clara: nuestros miembros no se cansan de él", aseguró Ted Sarandos, director ejecutivo de la plataforma de streaming".

"Aman sus historias y su humor, como lo vimos con ´Misterio a bordo´. Por eso no podría estar más emocionado de extender nuestra alianza con Adam y el equipo de Happy Madison y así llevar más risas a todo el mundo".

El también guionista y comediante protagoniza actualmente "Diamantes en bruto", filme aclamado por la crítica, dirigida por Josh y Benny Safdie que A24 lanzará en cines de Estados Unidos. A nivel mundial se estrenará en la referida plataforma el 31 de enero, excepto en la Unión Americana, donde será en mayo.

A fines de 2020 el ocasional cantante y compositor protagonizará el filme familiar de la empresa de entretenimiento "Hubie Halloween", junto a Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider, Kenan Thompson, Steve Buscemi, Michael Chiklis, Tim Meadows, Noah Schnapp, Paris Berelc, China Anne McClain y Shaquille O´Neal. Además trabaja en una cinta animada que escribirá, producirá y estelarizará con su voz.

En 2014 el actor y su productora firmaron por primera vez con la empresa de entretenimiento, y posteriormente se comprometió a un acuerdo de cuatro películas, la primera de ellas fue la parodia "The ridiculous six" (2015), seguida de "The do-over" y "Sandy Wexler".

En 2017 ambas partes firmaron un convenio por cuatro películas más. La producción más reciente es "Murder mystery", que fue la versión más popular del año pasado. También en 2019 hizo el primer especial de stand-up en 22 años, "100% fresh", que fue descrito por "The New York Times" como "emocionalmente perfecto".