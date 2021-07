Adam driver buscará ganar el Oscar a Mejor Actor con estas tres películas

Adam driver se ha convertido en uno de los actores del momento, y el 2022 podría representar la consagración de su carrera.

El premio Oscar sin duda cotiza aún más a cualquier estrella de Hollywood, aunque parezca que con los años cada vez más van cayendo.

Así como monetariamente cambia el panorama de cualquier actor, también significa el ser reconocido con el mayor galardón de la industria y el inicio de cientos de oportunidades de protagonizar proyectos que giran por completo la carrera de cualquiera.

En esta ocasión las apuestas se comienzan a inclinar para la edición 2020, y es que hace algunos días diversas publicaciones comenzaron a nombrar a Driver luego del exitoso estreno de la cinta que co protagoniza con la ya ganadora del Oscar Marion Cotillard.

Annette

Del realizador Leos Carax tuvo su estreno como película inaugural del Festival de Cannes, y sin duda la película acaparó los reflectores, pero fue Driver quien deslumbró a la critica, quien comenzó a posicionarlo como uno de los favoritos.

The Last Duel

La nueva cinta de Ridley Scott, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Adam Driver y la estrella de la serie Killing Eve (Jodie Comer).

Basada en el libro de 2004, The Last Duel: A True Story Of Trial By Combat In Medieval France, de Eric Jager . La película sigue los eventos del último duelo judicial oficialmente reconocido en Francia que enfrentó al caballero normando Jean de Carrouges contra su escudero Jacques LeGris después de que la esposa de Carrouge, Marguerite, acusara a LeGris de violación.

La cinta llegará a las salas de cine el próximo 15 de octubre.

House of Gucci

Sin duda la apuesta mayor para que el actor consiga el tan anhelado galardón.

House of Gucci, basada en el libro homónimo The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Foden, promete ser el film de drama más esperado de la temporada de premios.

Aunque todavía no se sabe la fecha de estreno lo que sí es que llegará justo antes del inicio de la temporada de premios, y podría ser una de las más nominadas en las próximas entregas de premios, entre ellas el Oscar.

La cinta dirigida también por Ridley Scott podría estar en las siguientes categorías de los premios de la Academia.

Mejor Película

Mejor Guión

Mejor Director

Mejor Actríz

Mejor Actor

Y los actores del reparto podrían obtener también su nominación.

Si las cosas continúan de esta manera Driver se estaría alzando con la estatuilla por interpretar a Mauricio Gucci.

Las apuestas comienzan a unos meses que se den la nominación, conforme se acerquen los meses a las nominaciones, el panorama se irá aclarando y se conocerá si por fin Driver se consagra en los premios de la Academia.

