Acusan a Poncho de Nigris de haber contagiado a su empleado; murió de Covid

Monterrey.- El famoso conductor de televisión y ahora influencer, 'Poncho' de Nigris, es nuevamente objeto de polémica, esto luego de que muchas comenzaran a acusarlo de la muerte de uno de sus trabajadores.

Se trata de un carpintero de 29 años de edad, quien ejercía su oficio en la construcción de una nueva oficina.

Sin embargo, debido a que ambos comenzaron a presentar síntomas en los mismos días, muchas personas han comenzado a culpar De Nigris de haber contagiado a su empleado.

Recientemente, apareció en un programa de televisión para dar su versión de los hechos, donde aclara que no se sabe a ciencia cierta quién contagió a quién. Planteando la posibilidad de que e carpintero haya llevado el virus a su casa.

Aunado a lo anterior justificó que estuvieran juntos debido a que era por motivos de trabajo. Finalmente, aclaró que él estuvo muy al pendiente del estado de salud de su empleado.

"No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos si estábamos contagiados o si él trajo el virus a la casa", senteció Poncho de Nigris.