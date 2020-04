Acusan a JD Pantoja de engañar a su esposa ¡con exmiembro de Badabun!

Un gran escándalo se ha desatado en las redes sociales durante las últimas horas, pues aseguran que Juan de Dios Pantoja habría engañado a su pareja, la influencer Kimberly Loaiza, con otro hombre y exmiembro de Badabun.

Todo comenzó el día de ayer cuando Lizbeth Rodríguez, youtuber e integrante de BADABUN publicó en su Twitter una indirecta dónde le dice a Kevin Achutegui que deje de intentar subirse el sueldo con actividades nada normales.

Por más que le sigas lamiendo los que ya le has lamido literalmente... No te va a subir el sueldo keviña ?? Que vergüenza de "hombre"

Kevin, para quienes no lo conocen es un fotógrafo que trabaja con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza desde hace varios años (también trabajaba en BADABUN) , él tiene un novio también youtuber que se llama Alejandro Flores.

Mas tarde Liz publicó otra indirecta en donde le apoda Kevin Panini y le pide que le pida disculpas a Kimberly Loaiza.

Nadie puede contra la verdad Kevin Panini No podías andar de traicionera toda la vida... Mejor cuenta que Alex ya sabía... Yo digo que pidas disculpas a Kimberly y te retires! Dan asco los "amigos" como tú!

Incluso, una internauta difundió unas capturas de pantalla de una conversación entre Juan de Dios y Lizbeth Rodríguez, en donde esta última lo acusa de mantener una relación con Achutegui.

Para esto, Kimberly dice que hará un video con su esposo en donde le preguntará cosas pero con un detector de mentiras.

Linduras haré un video con el "DETECTOR DE MENTIRAS" dejen aquí preguntas que le debería de hacer a @Juandedios_P ?? y preguntas que el me debería de hacer a mi ?? jajajaja

Lizbeth le responde a la lindurita mayor (como sus fans le dicen) que le pregunte a Juan de Dios si ha tenido algo que ver con Kevin.

Pregúntale si se comió a @AchuteguiKevin ! De nada! (Esto no es contra ti, al contrario) https://t.co/sNQCZ1uRkj

Mujeres unidas! Jamás serán vencidas! Amiga! Date cuenta! Si te engaña no te ama! #estamoscontigo #AmigaDateCuenta

Lizbeth continúa publicando cosas, le pide a Kimberly que le revise el celular a Pantoja, que checa en sus eliminados, sus mensajes, fotos, etc.

Y comparte un vídeo en donde se muestra al Kevin emocionado cada vez que escucha el nombre de Juan de Dios.

Pero aquí no acaba esto mi cielas. Obviamente Juan de Dios no se quedó callado y le empezó a tirar indirectas, dando a entender que Lizbeth solo quería llamar la atención.

Y Lizbeth al empezar a ser tachada de mentirosa, comenzó a subir más vídeos en dónde presentaba pruebas de que efectivamente Juan de Dios engañaba a Kimberly.

Pediste pruebas! Solo espero que hagas algo al respecto! Esto lo hago por todas las mujeres que hemos sido engañadas! Porque tienes todo! No lo necesitas! #estoycontigo #amigadatecuenta #kevinpanini #kimdatecuenta pic.twitter.com/v94I2X5Sbp

También compartió este otro video en donde a Alex le dan a escoger entre tres personas con quién se casaría (una de ellas es Juan de Dios) y pues ya sabrán a quién escogió...

Y... ¿Creen que Alex se quedó callado?, pues no amixes. Primero empezó riéndose de todo lo que Lizbeth estaba publicando.

Que no se proyecte mi amiga, no me dedico a lo mismo que ella, sin contar YouTube??! Pero allá ustedes si quieren creerle a alguien que tiene un programa FALSO ??