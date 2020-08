Drake Bell es acusado por su exnovia de agresión física y abuso de menores

Estados Unidos.- A través de la red social Tik Tok, la ex novia de Drake Bell, Melissa Lingafelt, mejor conocida como Jimi Ono, denunció al afamado cantante y actor de haber abusado de ella física y verbalmente durante tres años de relación que tuvieron.

Por si fuera poco, también acusa a Drake Bell de haber abusado sexualmente de mujeres menores de edad.

Cabe destacar que, según informes de la prensa especializada, tras el testimonio en Tik Tok, otras chicas lo han señalado como un abusador.

"No fue hasta hace poco que me di cuenta que el abuso no es algo que todas las mujeres tienen que pasar... Cuando comencé a salir con Drake tenía 16 años y era educada en casa, me mudé con él, estaba cantando y fue hasta un año después que el abuso verbal inició", sentenció Jimi Ono.