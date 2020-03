Actriz reprueba la canción 'Mátalas' de Alejandro Fernández

Angélica Aragón, mostró su molestia tras escuchar la famosa canción de Alejandro Fernández, durante una fiesta infantil.

La actriz considera que dicho tema compuesto por Manuel Eduardo Toscano, es una ofensa contra las mujeres.

"El género femenino ha estado trabajando por una nueva manera de ser mujer, pero los hombres no han hecho ese trabajo", dijo.

Angélica contó que durante una fiesta a la que acudió, entró el mariachi cantante la canción de "El Potrillo", pero la actriz rápidamente pidió que la dejaran de cantar.

"Mátala, a besos, pero mátala, si la quieres, mátala, entonces yo dije: ´perdón tenemos que parar de cantar esa canción y estaba el mariachi a todo lo que da´, me dice: ´¿usted la va a cantar?´, No, no la va a cantar nadie, ´pero es del Potrillo´, ¿y qué? Sea de quien sea, ese tipo de canciones no las deben de permitir y los compositores ya no las deberían de componer", señaló la actriz de Tv Azteca.

"No es una canción machista, por el contrario, tenemos que saber que la única agresión que pueda haber contra la mujer debe ser esa, matarlas a beso", dijo la actriz mexicana.