Actores que iniciaron en el cine porno y ahora, triunfan en Hollywood

Muchas de las grandes estrellas de Hollywood comenzaron sus carreras en la industria del cine pornográfico.

Algunos se arrepienten y otros, simplemente, no tienen problemas en contar sobre su paso por la industria del entretenimiento para adultos.

Cameron Diaz

Antes de alcanzar el estrellato, con su debut en The Mask (La máscara), de 1994, Diaz protagonizó un porno softcore: She´s no angel (Ella no es un ángel), del director John Rutter, que se estrenó en Estados Unidos en 1992. La actriz compró los derechos del material para asegurarse de que nadie lo viera. Además, demandó a la productora del filme para evitar que su pasado saliera a la luz. Ella ganó el juicio, pero el largometraje terminó filtrándose en la web.

Silvester Stallone

Antes de ser el héroe de películas de acción como Rocky (1976) o Rambo (1985), Stallone participó en un filme pornográfico en 1970, The Party at Kitty and Stud´s, mejor conocida por su título alternativo, Staying Alive.

Stallone cobró USD 200 por aparecer en el filme en una época en la que dormía en una estación de buses en Nueva York en pleno invierno. En entrevistas posteriores el actor afirmó que la desesperación económica lo llevó a participar en la película. En sus propias palabras: "Tenía dos opciones, participar en esa película o robar a alguien, porque realmente estaba desesperado. En vez de cometer un delito, trabajé dos días por 200 dólares y pude abandonar la estación de buses".

Jackie Chan

El experto en artes marciales, Jackie Chan, antes de volverse famoso en Hollywood por sus películas de acción, hizo sus pininos en la industria del porno, protagonizando en 1975 una película titulada All in the family (Todo queda en familia) bajo las órdenes de Mu Zhu.

Si bien esta producción, calificada como comedia porno, filmada en Hong Kong no es exactamente vanguardista en términos de trama o pornografía, Chan no está avergonzado al respecto. En una entrevista, Chan reveló no estar avergonzado: "Tenía que hacer todo lo posible para ganarme la vida, y no creo que sea un gran problema".

David Duchovny

Duchovny, antes de convertirse en la estrella de The X-Files y de Californication, participó en los años 1992 y 1996, en The Red Shoe Diaries, un programa de televisión de softcore, un género pornográfico en el que no se muestran actos sexuales explícitos.

Además, fue la voz en off de distintos proyectos del cine para adultos, de los que confesó: "Era un trabajo para pagar el alquiler. No estaba pensando en mi legado, estaba pensando en comer".

Matt LeBlanc

Antes de ser Joey Tribbiani, de Friends, y ganar USD 1 millón por episodio, Matt LeBlanc también dio sus primeros pasos en la industria XXX. El actor también fue parte del elenco de The Red Shoes Diaries, que produjo Playboy Entertainment en 1992 para el canal de cable estadounidense ShowTime.

Arnold Schwarzenegger

El ícono de las películas de acción, el exgobernador de California, aunque no grabó ni participó en ninguna película pornográfica sí fue fotografiado completamente desnudo en una producción de lo más sugerente para la revista After Dark, dirigida al público homosexual.

James Franco

En busca de ganar fama a cualquier costo, Franco se grabó teniendo sexo con su novia de ese entonces y distribuyó el video casero, sin imaginar que por estos días se convertiría en uno de los artistas más renombrados de Hollywood. Pese a su dilatada y exitosa carrera, cuando ya estaba consolidado dirigió Interior, Leather Bar, un falso documental sobre las escenas nunca vistas de la película Cruising (1980), un film de tinte sadomasoquista gay.

Jon Hamm

Antes de convertirse en una superestrella de la televisión gracias a Mad Men, Jon Hamm en los inicios de su carrera trabajó en el departamento de diseño de producción en una productora de películas porno softcore (porno blando), en las que no se ven escenas sexuales explícitas.

Necesitado de dinero y de un trabajo, una amiga le ofreció sustituirla. "Había perdido mi trabajo en un catering y mi amiga me dijo que me quedara con el suyo", explicó el actor. Joh asegura que al principio dudó, ya que no sabía en qué consistía el trabajo, pero toda esa desconfianza se desvaneció cuando supo que se trataba de organizar accesorios y decoración en el set de rodaje.

Shu Qi

La actriz taiwanesa de 38 años, compañera de reparto de Jackie Chan en filmes como Gorgeous (1998) o Millennium Mambo (2000), miembro del jurado del Festival de Berlín en 2008, superó con éxito su pasado como actriz pornográfica. Sus inicios se remontan a filmes como Viva erótica (1996) de Derek Yee.

Traci Lords

A los 16 años comenzó su carrera en la industria porno. Fue uno de los casos más sonados por la prensa cuando se descubrió que era menor de edad, y que presentó documentos falsos para convencer a los productores de su mayoría de edad. En películas normales apareció junto a Wesley Snipes en Blade (1998) o Cry-Baby (1990) de John Waters, compartiendo créditos con Johnny Depp.

Sasha Grey

La vimos junto a Elijah Wood en la película Open Windows, pero Sasha Grey –nombre artístico de Marina Ann Hantzis– alcanzó la fama por su participación en numerosos filmes pornográficos, algo de lo que no se esconde. En 2011 la actriz decidió abandonar el género, tras cinco años en la industria, cuando formó parte de la exitosa serie Entourage, de la cadena HBO, y del filme Smash Cut. Sin embargo, su gran momento llegó cuando obtuvo el papel protagónico de la película The Girlfriend Experience, del director Steven Soderbergh.

Las actrices de Game of Thrones: Maisie Dee, Sibel Kekilli y Sahara Knite

Los responsables del casting de GOT encontraron en el porno a parte de su elenco. Sibel Kekilli es conocida por interpretar a la prostituta de nombre Shae en Game of Thrones. Antes de ser el interés amoroso de Tyrion Lannister, Kekilli fue conocida por aparecer en un puñado de películas porno en su Alemania natal a principios de los 2000 bajo el nombre de Dilara.

Ella esperaba mantener su paso por la industria XXX en privado, pero todo se hizo público con su primer papel principal en 2004 en el exitoso drama de HBO. Fue un personaje clave durante un par de temporadas, primero como amante de Tyrion y después como criada de Sansa. No obstante, su traición a Lannister le acabó costando la vida. Muchos fans se sorprendieron cuando se dio a conocer el pasado de la actriz.

Pero no fue la única participante del galardonado programa que empezó en la industria pornográfica. La actriz Sahara Knite interpretó a Armeca, una de las mujeres del burdel de Meñique, Petyr Baelish, durante la primera temporada. Esta actriz británica comenzó a trabajar en la industria pornográfica en 2005, cuando tenía 30 años. Anteriormente había trabajado en moda. En tanto, Maisie Dee interpretó a la prostituta Daisy en un total de tres episodios. La actriz, de origen británico, ha realizado numerosos trabajos en la industria pornográfica en los últimos años.

