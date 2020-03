Actor de ´You´ fallece tras contraer COVID-19

El actor estadounidense Mark Blum, reconocido por su trabajo en la cinta You, falleció esta semana a los 69 años, debido a complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19, se informó en redes sociales.

"Con amor y profundo dolor, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista quien falleció esta semana", escribió la compañía de teatro neoyorquina en redes sociales, luego de que desde anoche se especulaba acerca de su muerte.

Por su parte la vicepresidenta del sindicato de actores, Rebecca Damon, confirmó que el deceso fue debido a COVID-19: "Es con un profundo dolor que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y anterior miembro de la junta de directores, Mark Blum, murió como resultado de complicaciones por el coronavirus".

Entre los trabajos de Blum, destacan los programas de televisión: Succession, Almost Family, The Good Fight y Mozart in The Jungle. También destacó en el cine con más de 80 películas en su filmografía; y su carrera de 40 años en Broadway, donde se ganó un premio Obie, por su interpretación en la obra Gus and AI.