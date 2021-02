Acapara reflectores Amanda Seyfried; va por un Globo de Oro

Amanda Seyfried nunca había recibido tantos elogios como por su actuación en Mank, la película de David Fincher sobre el guionista de Citizen Kane (El ciudadano Kane) Herman J. Mankiewicz, que por primera vez la coloca entre las contendientes a los grandes premios de la temporada; por lo pronto, en los Globos de Oro que se celebran el próximo domingo competirá en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Su interpretación de Marion Davies ayudó a cambiar la percepción sobre esta estrella del cine mudo, y Seyfried incluso ha podido dejar de lado su naturaleza modesta y admitir públicamente que está orgullosa de su trabajo.

Cuando su agente la llamó para decirle que Fincher estaba haciendo una nueva película y que la estaba considerando para un papel, lo primero que pensó fue: "¿David Fincher sabe quién soy yo?" Ni siquiera se permitió creerlo hasta que estaba en el set. Los premios nunca fueron su meta principal, sino la longevidad.

Pero en el mundo del espectáculo sabe que las nominaciones y premios pueden significar mejores oportunidades. Hace 10 años, dijo, probablemente le hubiera restado importancia a su primera nominación al Globo de Oro.

Ahora no le da miedo admitir que está emocionada. "No sé si necesariamente significa algo en el mundo exterior, pero dentro de la industria es realmente importante", señaló.

A su compañero de reparto Gary Oldman no le sorprende que le estén dando este tipo de atención. De hecho, siente que ya era hora. "A veces simplemente es que el tipo de película en el que uno está que no es tomado tan en serio como otros", dijo Oldman. "Pero ella es increíblemente talentosa y estoy feliz por ella. No podría haberle pasado a una chica más linda", aseguró.