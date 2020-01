Abrirán en verano la primera tienda insignia de Harry Potter

Warner Brothers anunció que durante el verano de 2020 abrirán la primera tienda insignia del mundo mágico de Harry Potter y Fantastic Beasts, aún sin precisar la fecha de apertura.

La tienda de tres pisos estará ubicada en Broadway 935, junto al icónico edificio Flatiron, el rascacielos triangular en la intersección de la Quinta Avenida y Broadway.

No sólo se encontrarán productos exclusivos de la saga de J.K. Rowling, sino que también contará con un café en la acera donde podrás degustar de la famosa cerveza de mantequilla.

"Esta será la tienda dedicada a Harry Potter más grande del mundo y se convertirá en un destino de visita obligada para los fans, donde los entusiastas de Harry Potter podrán participar con experiencias interactivas y numerosas oportunidades fotográficas a medida que se adentran en la magia", mencionó Sarah Roots, vicepresidenta sénior de Worldwide Tours and Retail de Warner Bros.

Opening Summer 2020, Harry Potter New York will be the world´s first official Harry Potter flagship store, bringing the Wizarding World to the heart of New York City. Sign up to our newsletter to be the first to find out more! https://t.co/afxEPDWJ4P ? #HarryPotterNY pic.twitter.com/5dqFw6DI2P