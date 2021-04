¡Abren las puertas del closet! Hugh Jackman, Bruce Springsteen, Dolly Parton, entre otros se suman a subasta benéfica

Christine Baranski la actriz laureada con premios Emmy y Tony donó tres vestidos de Bob Mackie hechos a la medida para una subasta benéfica en línea el miércoles, y consiguió que un grupo de estrellas de primera línea siguieran su ejemplo con cientos de artículos.

Aquellos de nosotros que somos lo suficientemente afortunados de tener carreras exitosas estamos muy conscientes de lo afectada que se ha visto nuestra comunidad de las artes escénicas", dijo Baranski. "Esta es una manera excelente y divertida de ayudar". Las piezas disponibles en la subasta de Doyle Auctioneers & Appraisers incluyen un objeto de utilería clave del emblemático musical "The Phantom of the Opera" ("El fantasma de la ópera"), una gabardina de Burberry y un par de zapatos de Cher con incrustaciones de cristales Swarovski, y afiches de la serie de los 70 "All in the Family" ("Todo en familia") autografiados por Norman Lear.

