Abraza la vida

El entendimiento de los abrazos como una herramienta de acercamiento emocional, ha llevado a Susana Zabaleta a la publicación de El Otro Libro de los Abrazos, un libro arte-objeto con el que da continuidad al proyecto en el que realiza sesiones para abrazar a personas.

"Es un trabajo que pone un alto a mi carrera y habla de mi vida personal. A mí me hicieron falta abrazos y quiero que no le pase lo mismo a la gente, para eso estamos los artistas, queremos que los demás aprendan y que sean mejores y más felices.

"El abrazo es algo que no puedes siquiera describir... curiosamente ahora no lo podemos hacer, lo tenemos prohibido; nunca fue tan deseado". El libro incluye un cuento ilustrado escrito por Susana Zabaleta, además de textos, ilustraciones y fotografías en los que participan amigos como Juan Villoro, Rubén Albarrán y Armando Manzanero.

"Los grandes amigos te siguen a donde sea... (sobre la muerte de Manzanero) ni siquiera puedo hablar todavía, por eso no me vas a ver en un concierto, no tengo voz para cantarle al maestro y decirle que la vida sigue y todo está bien. Me estoy dando la oportunidad de no hablar, porque no puedo y no estoy lista para eso, el dolor es tan personal y se tiene que vivir en silencio", reconoce.

Zabaleta lanzará en marzo el programa Andan sueltas, en el que junto a Regina Orozco realizarán entrevistas a políticos con motivo de las elecciones. El próximo 9 de febrero a las 19:00 horas realizará una presentación virtual de El Otro Libro de los Abrazos a través de redes sociales.