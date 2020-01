Abbamania y Night Fever Bee Gees harán sonar el disco en la Arena Monterrey

Una noche disco, llena de recuerdos y hits de antaño es lo que promete ABBAMANIA & NIGHT FEVER

El público regiomontano podrá disfrutar de los éxitos que marcaron época en las voces del cuarteto ABBA, con un espectacular show que será amenizado por una extraordinaria banda de virtuosos músicos de estudio

Con asombrosas voces, sonido y looks de la época disco, los asistentes a la Arena Monterrey el próximo 7 de marzo, se sentirán ante la presencia de la alineación original de ABBA; rolas como Chiquitita, Dancing Queen, Waterloo y muchas más, serán parte del repertorio

Además, el NIGHT FEVER traerá lo mejor de la discografía de los Bee Gees, con canciones como To Love Somebody, Stayin´ Alive, You Should Be Dancing, por mencionar algunas. Los boletos para ser parte de esta fiesta del recuerdo están disponibles a partir de hoy, en taquillas de la Arena Monterrey así como el sistema de venta en línea SuperBoletos.

(Con información de Agencias)

