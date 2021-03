Aaron Sorkin planea convertir El Juicio de los 7 en musical

Esta misma semana, Sorkin consiguió su cuarta nominación al Premio de la Academia por lo que bien podría ser su obra maestra, "El juicio de los 7 de Chicago". Es su segundo largometraje como director, una crónica oportuna pero clásica del levantamiento en la Convención Demócrata de 1968 y los individuos enjuiciados por conspiración y cruce de fronteras estatales para incitar a un motín.

"Chicago 7" obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluida la mejor película y un guión original para Sorkin (sus tres nominaciones anteriores fueron por guión adaptado). Sorkin ya ganó un Globo de Oro por su guión y está nominado para un premio WGA. Por su trabajo como director, recibió nominaciones al Globo de Oro y al Premio DGA, lo que no está mal para alguien que dice: "Todavía no he escrito un guión sabiendo que iba a ser yo quien lo dirigiera".

"The Trial of the Chicago 7" en realidad comenzó hace 15 años con Steven Spielberg y pasó por algunos directores potenciales más antes de que Sorkin decidiera asumirlo él mismo. Es un ajuste perfecto, dados todos los sellos distintivos que Sorkin ha pasado años abordando: personajes más grandes que la vida, una sala de tribunal tensa y desamparados que luchan contra el gobierno. Por no hablar de sus deliciosas palabras; de hecho, no es exagerado imaginar "Chicago 7" como un musical.

"La gente se ríe de mí cuando digo esto, pero durante un año le pregunté a DreamWorks si podía tomarme un año e intentar escribir 'Chicago' como una obra de teatro", dice Sorkin. "Y eso me dio permiso y me costó mucho hacerlo. Pero sabía en mi corazón que esto, en realidad, con el compositor y letrista adecuado, puede ser un gran musical ".

Sorkin también habla sobre trabajar con su tremendo elenco, ser su propio crítico más duro y detalla su experiencia con su primer guión producido, "Malice". Si bien el thriller de 1993 Nicole Kidman-Alec Baldwin tiene muchos fanáticos, Sorkin señala que él fue "el segundo y cuarto escritor" en él. Fue la leyenda de la escritura de guiones William Goldman a quien se le acercó sobre un reescritor y quien aconsejó a los productores: "¿Por qué no identifican a un escritor joven, leído barato, que me gustaría y querría tomar bajo mi protección para guiarlos a través de esto?" Sorkin agregó: "Y me identificaron, lo cual fue increíble, porque William Goldman ya era mi héroe. Y entonces se convirtió en mi mentor en ese momento ".

También en este episodio, Jazz Tangcay, editor de Variety Senior Artisans, habló recientemente con Helena Zengel sobre la audición para su papel nominado al premio SAG en "News of the World" y sobre morder a su madre durante el proceso. Ella comparte su experiencia al visitar Estados Unidos por primera vez, algunas de sus cosas favoritas y cómo fue trabajar con Tom Hanks.