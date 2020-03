A Niall Horan le rompen el corazón... ¡Y se inspiró!

Para los artistas, el truene de una relación puede ser la fuente de inspiración para su música y éste ha sido el caso del exOne Direction Niall Horan, quien en segundo material discográfico como solista, Heartbreak Weather, retrata los aspectos positivos y negativos de un romance.

´´Creo que cuando haces un álbum de ruptura, puedes escribir un montón de canciones que te hacen sentir pena por ti mismo o puedes jugar con él y hacer canciones para todas las emociones que experimentas porque no todo es molesto´´, dijo el cantautor a la revista Fault Magazine.

´´En cualquier relación hay momentos divertidos y hay días en los que sientes que estás en un video musical con la lluvia cayendo mientras tu lloras viendo a la ventana´´, expresó. ´´Creo que cuando pasas por una ruptura, procesas toda la relación y piensas en noches increíbles y las malas, y quería eso para este álbum´´, declaró.

Asimismo, el irlandés confesó que es ´´malo para comunicarse´´ cuando se encuentra en una relación. ´´Me cuesta hablar de cosas y después no me gusta dejar que las cosas se acumulen en mí, y la composición de canciones ayuda a sacarlo, pero puede suceder demasiado tarde´´, aseveró el artista.

De igual manera, Horan, quien se presentará por primera vez en tierras regias con su Nice to Meet Ya Tour el próximo 7 de diciembre, también habló sobre cómo lidia con el tema de la fama. ´´Soy malo para ser una celebridad probablemente porque no me gusta pensar en mí mismo como una celebridad. ¡Soy un chico normal con los mismos defectos que todos los demás!´´, comentó. (Agencias)