A cuatro años del fallecimiento de Emilio Navaira, 'El Rey del Rodeo'

Monterrey.- Ayer se cumplen cuatro años del fallecimiento del "Rey del Rodeo", Emilio Navaira a causa de un paro respiratorio.

Fue la noche del 16 de mayo del 2016 que el cantante de música texana regresó de hacer ejercicio a su casa en New Braunfels, Texas en Estados Unidos y se recostó en el sofá de su recámara y ahí sufrió un infarto al miocardio acabó con su vida a los 53 años de edad.

Emilio estaba solo en la casa y fue encontrado sin vida por su esposa, Maru Navaira y sus hijos.

Emilio H. Navaira III was born on August 23, 1962, in San Antonio, Texas, to Mexican-American parents, Emilio Navaira, Jr. and Maria Hernandez.[2] Growing up on the south side of San Antonio, Navaira found each influence in not only Tejano legends such as Little Joe y la Familia, but also Lone Star country music heroes such as Willie Nelson, Bob Wills, and George Strait. As a student, Navaira graduated from McCollum High School in 1980, received a music scholarship to Texas State University, and majored in music with plans to become a teacher before ultimately deciding to pursue a career as an artist.[3]

De acuerdo con su hermano, Raúl Navaira, la autopsia reveló que la arteria coronaria de Emilio estaba totalmente obstruida y eso motivó el infarto.

Emilio Navaira descansa en el Cementerio San Juan de San Antonio, Texas, junto a los restos de su padre.

Foto: Cortesía Univisión

LE GANÓ LA BATALLA A LA MUERTE DOS VECES

El 'Rey del Rodeo' estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos que lo dejaron al borde de la muerte, pero logró librarla.

El primer percance vial se registró en el año 2005, Emilio Navaira conducía bajo los influjos del alcohol, esto provocó que volcara su auto en una céntrica calle de la ciudad de San Antonio, Texas.

Afortunadamente, salió ileso, pero fue arrestado por conducir en estado de ebriedad.

El segundo accidente del que sobrevivió ocurrió un 23 de marzo del 2008, en esa ocasión Emilio Navaira regresaba de una presentación en un centro nocturno de Houston, Texas y manejaba el autobús junto con otras seis personas.

Cerca de las cinco de la mañana el cantante chocó contra un conjunto de barriles que se encontraban en la autopista 610 provocando que Emilio saliera disparado por el parabrisas.

Emilio Navaira quedó gravemente herido y estuvo en coma cerca de un mes, el pronóstico de los médicos de que despertara era poco alentador, además indicaron que podía quedar paralítico y hasta perder la memoria, pero una vez más se despertó para continuar llevando su música al público.