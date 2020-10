Fueron las 'malas amistades' las que alejaron a Andrés García de su hija

México.- Tras declarar que no dejaría ninguna herencia a sus hijos, el actor mexicano Andrés García, rompió el silencio en torno a la salida de la vida pública de su hija Andrea.

"Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras... pues la dejamos con sus amistades... no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande", comentó durante una entrevista el ex galán de telenovelas.