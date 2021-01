93 cintas aspiran a Mejor Película Internacional

Una 93 edición marcada por el cierre de cines en casi todo el mundo, pero que ha logrado igualar el numero récord de candidaturas alcanzado el año pasado.

Por primera vez en la historia de estos galardones no se ha exigido un estreno en salas para las películas concursantes, un cambio de estrategia propiciado por la pandemia del Coronavirus que también obligó a aplazar estos premios hasta el 25 de abril de 2021 con un formato hasta ahora desconocido.

Entre las aspirantes iberoamericanas se encuentran: Los Sonámbulos, de Argentina; Chaco, de Bolivia; Babenco: Tell Me When I Die, de Brasil y Ya no Estoy Aquí, de México. De las 93 aspirantes, la organización elegirá el 9 de febrero un total de 15 precandidatas oficiales, lo que supondrá cinco largometrajes más que en la pasada edición. Las nominaciones finales se conocerán el 15 de marzo.