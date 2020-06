"365 DNI", la película erótica de Netflix que está causando polémica

365 DNI, la película erótica se estrenó en Netflix y en menos de 24 horas se convirtió en una de las más vistas en México, EUA y varios países de Latinoamérica. Además, se convirtió en tendencia en Twitter y promete ser la sucesora de 50 sombras de Grey.

Llena de escenas picantes y sexuales, dirigida y escrita por Barbara Białowąs y Tomasz Mendes, se estrenó originalmente en Polonia el 7 de febrero y tuvo gran éxito.

La historia sigue a Laura Biel (Anna Maria Sieklucka), una joven ejecutiva de Varsovia que sin saberlo se ha convertido en la obsesión de Massimo Torricelli (Michele Morrone).

Él es un jefe joven y poderoso de una familia mafiosa en Sicilia, quien no tiene otra opción que hacerse cargo de la empresa familiar cuando asesinan a su padre. Mientras tanto, Laura, es una exitosa directora de ventas pero su vida personal es otra historia. Su relación es tensa y Laura desea que la pasión altere la monotonía de sus días. En un intento de salvar su relación, Laura, su novio y sus amigos vuelan a Sicilia. Sin embargo, se alteran de manera drástica sus vacaciones cuando a Laura la secuestra Massimo, quien le da a ella 365 días para enamorarse de él.

Aunque algunos espectadores la comparan con "50 sombras de Grey", por el alto contenido erótico y sexual, en redes sociales ha causado polémica porque algunos usuarios señalan que se está romantizando el síndrome de Estocolmo. La red social Twitter se llenó de comentarios tanto a favor, como en contra de la película.

"Por favor, recuerden que hay una gran diferencia entre fantasía y realidad. Si eres un chico, no te hagas ninguna idea. Ninguna chica quiere ser secuestrada y enamorarse".

"El secuestro, el falso encarcelamiento y el eventual síndrome de Estocolmo no son románticos. El género correcto para 365 DNI es película de terror".

"La historia de 365 DNI es completamente estúpida, los diálogos son perturbadores, Massimo es un violador y tan encantador como Harvey Weinstein, y lo peor es que todavía funciona porque mide 1.90, tiene abdominales, dinero y barba y yo no cumplo ninguno de estos criterios. Mierda injusta".

No obstante, otros apoyaron la película:

"Si se toma este ángulo, lo mismo puede decirse de La Bella y la Bestia que es una película de Disney... para niños".

"Leyendo este review de 365 DNI solo puedo decirles que estoy cansada de las personas que hacen comentarios como: ´Me parece increíble que todavía se hagan películas como esta´ o ´es que están romantizando el abuso´, es una fucking película, para eso son".

"Acabo de terminar de ver 365 dni y quitando la trama y todo eso, esa película tiene escenas más fuertes que 50 sombras", "Hombres/Mujeres, dejen que sus parejas vean 365 DNI, al final el que sale ganando es usted".

La cinta también provocó la creación de un sinfín de memes, muchos de ellos enfocados al atractivo de mafioso siciliano Massimo (Michele Morrone).

Me dijeron que viera #365dni por la trama. La trama ???????? pic.twitter.com/pWxKXHsunR

Cuando puse #365dni para dormir y no sabía de que se trataba. pic.twitter.com/kMqllDvzBr

Con un man así no me enamoro en un año, me enamoro al segundo. #365dni pic.twitter.com/cgK8c9Th3O