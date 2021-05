¡De vuelta a la acción! Chumel Torres vuelve con los regios este fin de semana

Monterrey, Nuevo León.- A más de un año sin eventos presenciales en recintos de espectáculos, el influencer y comediante Chumel Torres regresará a los escenarios con su presentación del monólogo Agotados, el próximo sábado 15 de mayo en la Arena Monterrey.

El youtuber dijo estar contento de regresar y sobre todo a Monterrey, donde la gente siempre lo hace sentir en casa. “Es la primera vez que intentamos algo así, los teatros abrieron hace poquito, siento emoción y nervios, porque no sólo no habíamos tenido un evento, no habíamos tenido ningún evento, ni siquiera obra de teatro.

“Siempre he descrito al norte como que es un lugar (en el que) si llegas ya tienes primos, todo es súper amable, tiene la mejor actitud… a mí me encanta ir”, mencionó Chumel.

Además de estar contento de formar parte de la reapertura de la Arena Monterrey, Chumel señaló que su presentación se vuelve importante por ser un regreso a la normalidad, después de estar más de un año en encierro.

“Nos vemos allá este 15 de mayo, le hemos echado muchas ganas a este regreso, va a ser una cosa muy padre, única porque es nosotros diciéndole a un año de encierro y de pandemia ‘ya se está acabando y vamos a disfrutar cómo se está acabando’”, agregó el youtuber.

La gira de monólogos Agotados se presentará en la Arena Monterrey este jueves 13 con Alex Fernández, el viernes 14 será el turno para Alan Estrada, y el sábado 15 Chumel Torres estará en el escenario; los boletos están disponibles en taquillas de la Arena Monterrey y Superboletos.