El vicepresidente de Netflix anunció anime basado en 'Terminator'

Terminator está de vuelta. Netflix sigue buscando nuevos contenidos que potencien su división de anime. La compañía lleva tiempo promocionando contenido original de animación, a la vez que vuelve a rescatar algunas de las grandes obras del género.

En este caso, la compañía parece empeñada que darle una segunda vida a las grandes franquicias de cine desde el punto de vista de la animación.

Y es que según informan desde Variety, Netflix quiere llevar el universo de Terminator a una producción propia de anime. La compañía ya habría encargado su producción, aunque se encuentra en una fase muy temprana.

Lógicamente, los detalles de la trama, así como el punto de la cronología de Terminator en la que se basará, son desconocidos. No obstante, la producción es fruto de una asociación con Skydance, por lo que va a por todas.

‘Terminator’: en anime y con el sello de Netflix

Skydance ha sido la productora de los últimas entregas de Terminator. Además, el anime de Netflix estará desarrollado por Production IG, que lleva produciendo contenido en anime para el servicio de streaming desde 2018.

El sello de Production IG para Netflix ha sido, hasta ahora, de muchísima calidad. Entre sus producciones más reconocidas están Ghost in the Shell, B: The Beginning y Eden of the East.

Lo que sí sabemos del anime de Terminar para Netflix es que será un giro novedoso para la franquicia. Retratará más la parte de la guerra entre los robots y los humanos que la que históricamente han tratado las películas:

"La nueva serie animada explorará este universo de una manera que nunca antes se había hecho. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten este increíble nuevo capítulo en la batalla épica entre máquinas y humanos" - John Derderian, vicepresidente de Netflix de Japón y anime.

Terminator será, por tanto, otra de las grandes franquicias que la compañía trasformará en anime como Castlevania y Blood of Zeus.

Además de Terminator, Netflix tiene pendiente el estreno de una serie animada de Splinter Cell y un anime derivado de la película de Zack Snyder, Army of the Dead.

Su estreno, así como detalles del reparto de doblaje de la misma son desconocidos. Y siendo una producción de este nivel, quién sabe si escucharemos la voz de alguno de los protagonistas de las películas.