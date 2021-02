Con el tema 'Lado oscuro' Alejandra Guzmán profundiza las veces que toco fondo

Alejandra Guzmán se sincera con Lado oscuro, un tema en el que habla de las veces que se equivocó y tocó fondo para aprender a agradecer los buenos momentos. "Todos tenemos un lado oscuro, así como la luna misma. Esta canción la escribí porque es más efectivo para mí abrazar, afrontar, conocer y hacer las paces conmigo misma, que esconder las cosas de ese lado que a veces no queremos mostrar cuando estamos deprimidos o enojados".

La balada que escribió con Alejandra Zéguer y Benjamín Díaz, es una canción con piano y cuerdas en la que la protagonista es la poderosa voz de Guzmán. "Esta canción me gusta mucho, me dio mucha fe, me dio mucha paz cantarla. Tuvimos suerte de poderlo lograr. Es la primera vez que produzco algo mío", detalló.

Alejandra compartió que presentarse en vivo es lo que más desea para el 2021. Tras probar el formato online se ha dado cuenta de que: "Sin público no hay música. No es lo mismo que actuar y que cantar y que sudar y entregar ahí el alma. Si no hay alguien detrás, no es lo mismo", dijo.

Mientras tanto, su público podrá verla en otra faceta, la de actriz, en la segunda temporada de El juego de las llavesde Amazon Prime Video, que se estrenará próximamente, Guzmán se incorpora a la serie sobre parejas de swingers como una mujer llamada Astrid. "Es una chava muy liberal, muy interesante. Me gustó actuar... Hace mucho que no actuaba y lo que bien se aprende no se olvida", finalizó.