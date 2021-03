El Snyder Cut podría superar la expectativas más altas:primeras reseñas

El tan esperado film de Zack Snyder llega a los fanáticos tras 3 años de retraso, y después de que Snyder abandonara el proyecto en 2017 y Josh Whedon entrara para terminar la cinta que no precisamente cumplió con las expectativas ni de la crítica ni de los fanáticos.

La cinta también podría reivindicar a Zack Snyder, pues sus últimas cintas como los Power Rangers no han tenido el suficiente éxito, incluso la cinta de los emblemáticos personajes recibió las peores críticas en el año de su estreno.

Los resultados de las primeras críticas y reseñas de la cinta que se dividirá en 6 partes son bastante prometedores, pues según la plataforma Rotten Tomatoes que agrupa las principales opiniones de críticos especializados de los principales medios de comunicación arrojó una calificación promedio de 75 sobre cien, y en la plataforma metacritic una ponderación de 53 sobre 100.

Early reviews are in for #ZackSnydersJusticeLeague - currently it's #Fresh at 73% on the #Tomatometer, with 81 reviews: https://t.co/b8mzKyQSu0 pic.twitter.com/S3XdqjIDbh