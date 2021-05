Los Simpson festejarán el día de Star Wars con cortometraje animado

El corto que tendrá su estreno la madrugada de este martes en los Estados Unidos, la historia tendrá a la pequeña Maggie como su protagonista.

Según medios estadounidenses tratará sobre una travesía donde ni la galaxia más lejana puede separar a una bebé de su posesión más preciada.

Disney + anunció The Force Awakens from its Nap, con Maggie Simpson y el redondo droide BB-8.

In a daycare far, far away... but still in Springfield. Maggie Simpson in "The Force Awakens From Its Nap" is streaming tomorrow, May the 4th on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MMUgzkzVUc