Preparan el remake

La cadena de televisión ABC anunció los primeros detalles del remake de Los años maravillosos, al mismo tiempo que se prepara para grabar el programa piloto y tal parece que lo único que prevalecerá de la serie de los 80´s será el nombre.

Y es que, mientras que la serie original giraba en torno a una familia blanca de clase media en los suburbios de la década de 1960, la nueva versión se centrará en una familia de color de clase media, que vive en Montgomery, Alabama, durante la transición de los derechos civiles de los afroamericanos, siendo para ellos Los años maravillosos.

The Hollywood Reporter confirmó que en el proyecto estará involucrado el cocreador de Empire, Lee Daniels, quien fungirá como productor ejecutivo del remake. Fred Savage, quien despegó en Hollywood protagonizando la serie al dar vida a Kevin Arnold, esta vez producirá y dirigirá el programa piloto, además de que se mantendrá muy cerca a lo largo de la serie.

El cocreador de la serie original, Neal Marlens, se sumará como consultor del remake, y para asegurar el éxito, el encargado de escribir el guión será Saladin K. Patterson, conocido por crear guiones para The Big Bang Theory, Frasier y The Bernie Mac Show. Si todo sale bien y el programa convence a los ejecutivos, The Wonder Years será producido a través de 20th Century Fox Television, propiedad de Disney.