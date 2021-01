Con música mexicana, reguetón y salsa, los latinos le dan la bienvenida a Biden

Miami.- Con música de banda, rancheras, reguetón y salsa, estrellas latinas le dieron la bienvenida este martes a Joe Biden horas antes de que el miércoles el demócrata asuma la Presidencia de Estados Unidos y lo hicieron durante una fiesta digital en la que participaron artistas como Los Tigres del Norte, Daisy Fuentes, Lin-Manuel Miranda y Eva Longoria, entre otros.

"Quiero dar las gracias por todo lo que hicieron para hacer esto una realidad", dijo Biden en un mensaje durante el programa especial, emitido en las ediciones digitales de los principales medios hispanos y en el que subrayó que "la historia de Estados Unidos está unida a la historia de los latinos".

Bajo la conducción de Longoria, quien fue una de las productoras ejecutivas del evento, líderes latinos en las artes, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y la política celebraron a Biden y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, en la víspera de la toma de posesión.

"A lo largo de la historia, nuestra gente ha tenido impacto en todo el continente americano esto incluye a Estados Unidos. Lo hemos hecho a pesar del racismo, desigualdad y muchos otros retos. Y no solo hemos participado, sino que hemos ayudado a enfocar la ruta de nuestro país", dijo Longoria al inicio de la celebración.

El acto, que contó con la participación de medio centenar de grupos que apoyan a la comunidad latina en temas de equidad e inmigración, también fue un reconocimiento al trabajo que han hecho los denominados trabajadores esenciales durante la pandemia de la covid-19, muchos de ellos latinos.

Cifras oficiales indican que por cada blanco que tuvo que ser hospitalizado por la covid-19 en Estados Unidos hay casi cuatro latinos. Además, la tasa de mortalidad de los latinos por la pandemia es casi el triple que la de los blancos.

Los participantes destacaron el hecho histórico de que Kamala Harris vaya a ser la primera mujer electa como vicepresidenta en el país y además de un grupo racial y/o étnico minoritario.

Además, se destacaron los triunfos de los latinos en las elecciones legislativas, que permitieron que en el Congreso estadounidense vaya a haber por primera vez seis senadores de origen latinoamericano.

La parte musical comenzó con la participación de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno y el músico mexicano estadounidense David Garza, quienes interpretaron "Frontera", la canción del uruguayo Jorge Drexler.

El puertorriqueño Farruko se sumó a los músicos jamaiquinos de The Wailers, la antigua banda de Bob Marley, quienes acompañados de Skip Marley, Shaggy y Cedella Marley, al cantar su éxito "One World, One Prayer", compuesto y producido por el cubano estadounidense Emilio Estefan.

El salsero puertorriqueño Gilberto Santarrosa volvió a dar su voz a la canción "Canta Mundo", del dominicano Manuel Trancoso. El salsero puertorriqueño la había grabado este mayo con la colombiana Orquesta Sinfónica de Caldas, con la intención de motivar optimismo durante la pandemia.

La música mexicana también dijo presente con el Mariachi Nuevo Santander, que interpretó una versión ranchera de la icónica canción estadounidense "This Land is Your Land".

El músico, compositor y actor Lin-Manuel Miranda y su padre Luis Miranda cantaron "En mi viejo San Juan" acompañados de un piano, en un sentido homenaje a Puerto Rico.

La participación de los artistas latinos en los actos de toma de posesión de Biden continuará este miércoles, con interpretaciones musicales de Jennifer López en la misma ceremonia de toma de posesión y de Lin-Manuel Miranda, Demi Lovato y Ozuna y Luis Fonsi, entre otros, en la retransmisión de un programa especial conducido por el actor Tom Hanks.