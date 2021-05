¡De maravilla! Gal Gadot produce 'Impact' la nueva serie de Nat Geo

Impact se estrenó esta semana en el canal de YouTube de National Geographic y cada semana mostrará una historia sobre una mujer que ha roto barreras en su entorno, ya sea el deporte, el activismo o diver-sos retos. "Todas ellas afrontan su mayor dificultad y lo convierten en una fortaleza", aseguró Gadot.

Durante los primeros meses de la cuarentena, la israelí se puso detrás de las cámaras y produjo seis epi-sodios protagonizados por mujeres anónimas.

La primera entrega muestra a Kameryn Everett, una patinadora sobre hielo que a sus 20 años entrena a niñas negras para que progresen en un deporte que tiene un historial de prejuicios racistas como los que relató hace ya más de 20 años la ahora expatinadora nacida en Francia y de nacionalidad estadouniden-se Surya Bonaly.

En otro episodio, Kelsey Ellis cuenta cómo desarrolló una terapia para ayudar a la gente a superar sus traumas a través del surf, después de perder a su hermana gemela por el Coronavirus.

Aunque la actriz reconoció que levantar un proyecto así no fue fácil, incluso después de protagonizar algunas de las películas más importantes de la franquicia DC Comics como Justice League y las dos en-tregas de Wonder Woman.

"Con Wonder Woman me hice famosa y eso me dio la habilidad de producir formatos como este -contó Gadot-. Fue difícil financiar el proyecto porque yo no era la cara, ni el centro del mismo, pero conse-guimos que funcionara".