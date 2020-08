Manuel 'Loco Valdés' fallece hoy a los 89 años de edad; El mismo día que Juan Gabriel

CDMX.- Este viernes, el actor y comediante mexicano Manuel Valdés, perdió la batalla contra el cáncer a sus 89 años de edad y falleció en un hospital de la Ciudad de México.

Recientemente, Manuel Valdés ya había sido hospitalizado por problemas de salud derivados de un cáncer que lo aquejaba desde hace varios años.

En 2017 se le había realizado una operación para extirparle el tumor que crecía en su cerebro, pero tres años después volvió a crecer y fue entonces que su salud comenzó a deteriorarse progresivamente, según informó la familia a televisiones nacionales en alguna ocasión.

"Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia", explicó en su momento Valdés.