¡Furia desbocada! 'Nobody' llega a las salas de cine hoy

La violencia es llevada al límite por un hombre de familia en Nadie (Nobody), protagonizada por Bob Odenkirk, y que se estrena hoy en las salas de cine del país. La idea para hacer una película de este tipo y la inspiración fue natural para el actor, popular por su personaje de Jimmy McGill en las series Better Call Saul y Breaking Bad.

"Entraron un par de veces a mi casa y eso me dejó con sentimientos y muchas ideas sobre la violencia, frustración y cómo proteger a la familia. Sentó la chispa de inspiración para hacer una película de acción e interpretar a un personaje de fantasía, porque en la vida real debes hacer lo que yo hice, mantener los daños al mínimo y quitarte de ahí... siempre me he preguntado si debería haber sido más proactivo", narró Bob Odenkirk.