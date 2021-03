La diva de mirada violeta: 10 años de la muerte de Elizabeth Taylor

Hoy se cumple una década sin Elizabeth Taylor, una diva atemporal, su talento se coronaba con su belleza, esa que seducía con ojos color violeta. Dejó huella en Hollywood, vivió bajo el escrutinio de los medios, y su corazón la llevó a comprometerse en matrimonio ocho veces con siete hombres.

Además, se convirtió en absoluto objeto de deseo de los coleccionistas que siguen idolatrando su gusto por las joyas. Todo eso y mucho más incluye el legado de la actriz, cuya muerte a los 79 años dejó un vacío en el corazón de los fans.

Su legado cinematográfico

La huella de una estrella de Hollywood se puede medir fácilmente por sus películas y sus premios. Taylor cosechó dos Óscares a la Mejor actriz (BUtterfield 8, 1960; y Who's Afraid of Virginia Woolf?, 1966) y sus grandes trabajos en cintas que hicieron historia como Giant (1956), Cat on a Hot Tin Roof (1958), Suddenly, Last Summer (1959) y Cleopatra (1963).

Bajo el escrutinio público

Las voces conservadoras criticaban su agitada vida privada, se casó ocho veces con siete hombres diferentes, y sus relaciones fuera del matrimonio; por ejemplo, Eddie Fisher dejó a su esposa Debbie Reynolds por Elizabeth Taylor.

Tanto la prensa como Hollywood sacaron tajada de su imagen de símbolo sexual rebelde e indomable. La mejor muestra de ello fue su unión dentro y fuera de la pantalla con Richard Burton, una pareja mediática que atrajo cientos de titulares por sus trabajos en el cine pero también por su muy lujosa, volcánica y polémica relación.

Joyas para una reina

La actriz tenía una obsesión por las joyas, y parte de su tesoro ha salido a la venta; tras su muerte la casa de subastas Christie´s organizó una puja histórica de la colección de Taylor que alcanzó en total los $137 millones de dólares.