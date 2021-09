'Nunca me vuelvas a llamar tu baterista': El día en que Charlie Watts le dio una golpiza a Mick Jagger

Todos hemos conocido a una persona que nos saca de nuestras casillas, ya sea por diferencia de ideas o por actitudes que afectan directamente a uno como individuo.

En una banda como The Rolling Stones no podía haber una excepción, pues aunque lograron hacer historia en la industria de la música a nivel internacional, creando temas tan exitosos como "Start me up", hubo momentos intensos y brutales entre los miembros de la agrupación británica.

En su libro autobiográfico Life, el guitarrista Keith Richards contó que Charlie Watts aventó alguna vez a Mick Jagger al bordo de una ventana que daba al fondo del canal de Ámsterdam.

"Hubo un momento extraño, a finales de 1984, en el que Charlie utilizó toda su fuerza de baterista para lanzar un gran golpe directo a Mick", recordó el guitarrista de "Stones".

Sucedió una noche en Ámsterdam cuando Mick y Richards salieron a pasar la noche en la ciudad y éste le prestó al cantante la chamarra con la cual se casó, un gesto que después salvó la vida de Jagger.

"Regresamos al hotel alrededor de las cinco de la mañana y Mick llamó a Charlie. Le dije, no lo llames, no a esta hora. Pero lo hizo y dijo: '¿Dónde está mi baterista?' No hubo respuesta y colgó", narró el músico.

Para la mayoría de los bateristas ese habría sido el final, pero Richards refirió que Watts es un chico especial, por lo que no se esperaban lo que a continuación haría.

"Mi Chamarra", dijo Richards a Watts

Apareció en la habitación del hotel donde estaban Mick y Keith vestido de traje de Savile Row, perfectamente con corbata, afeitado y hasta con colonia. Al tocar la puerta entró de inmediato con un golpe directo a la cara de Mick.

Ante ello, el cantante de Stones se dejó caer sobre la bandeja de plata de salmón ahumado sobre la mesa y comenzó a deslizarse hacia la ventana abierta y el canal debajo de ella.

Entonces fue cuando Richards se percató de su chamarra, la prenda con la cual se había casado; por lo que sostuvo a Mick justo antes de que se deslizara por el canal de Ámsterdam, pues seguro lo haría por el nivel de ebriedad que presentaba.

En su libro, Richard aseveró que se necesita mucho para darle cuerda a un hombre, como lo fue Charlie Watts .

