'Los Croods 2': Una nueva era: Amplían su manada... ¡y la diversión!

Los mensajes de Los Croods 2: Una nueva era conquistaron a su elenco de voces en español, conformado por Alfonso Herrera, Maribel Guardia, Regina Blandón, Leonardo de Lozanne, Sandra Echeverría, Paco Rueda y Danna Paola.

Unión, tolerancia a los ideales ajenos y el valor de la mujer en la sociedad, son parte de esta segunda entrega de la cinta que narra el encuentro de dos familias en diferentes niveles evolutivos. "No había hecho este tipo de doblaje para una animación, fue muy emocionante, estaba nerviosa, pero una vez que me metí en la cabina lo disfruté mucho, es una experiencia mágica.

"La película es muy linda, con un mensaje hermoso de valores familiares, proteger a tu manada, el empoderamiento de la mujer y este planteamiento de que las fronteras las inventaron los políticos", señala Maribel Guardia.

La cinta se estrena este jueves en las salas de cine en México. En ella, los integrantes del elenco de voces en español encontraron puntos de identificación con sus personajes. "Soy muy inquieto, extremadamente curioso, me gusta inventarme y reinventarme, es algo que me mantiene vivo y es en lo que me parezco a Guy", dice Alfonso Herrera.

"Con Eep me identifico en que es muy impulsiva y se muestra cómo es; todos en algún momento nos sentimos juzgados, pero no importa qué piense el de junto si estás feliz como eres", defiende Regina Blandón.

A Leonardo de Lozanne, quien da vida a Félix Siemprebién, esta participación le dio muchos elementos para jugar. "Tiene muchos matices, un lado educado y muy zen de hipster de Tulum, pero también es malévolo y manipulador... y añora tener un amigo porque se siente solo, pero a final de cuentas tiene buen corazón y aprende mucho de los Croods".

En esta entrega los Croods están en búsqueda de un lugar donde vivir, y lo encuentran en el paraíso que han creado los Siemprebién, con quienes, a pesar de sus diferencias, enfrentarán amenazas externas.