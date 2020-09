"El Covid tuvo el valor de desafiarme"; Ibra es positivo por Covid-19

Fiel a su particular estilo, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció a través de su cuenta de Twitter que tras realizarse una prueba de Covid-19, dio positivo a la enfermedad.

Afirma que no tiene ningún síntoma y que le parece una "mala idea" que el Covid le haya desafiado.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea