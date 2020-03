´Yo soy Tigre´; Rogelio Rodríguez

"Yo soy Tigre, me emociono cuando Tigres gana"; "Nahuel es el mejor portero que ha tenido la institución" y "me faltó ser más profesional", son algunas de las revelaciones que hizo el exportero felino Rogelio Rodríguez –hoy como entrenador de arqueros del FC Juárez– en un ´mano a mano´ con Azteca Deportes Noreste, previo al encuentro que sostendrán los auriazules ante los fronterizos en el Estadio Universitario.

-Rogelio, ¿cuántos recuerdos de te debe de traer esta ciudad?

Sí, demasiados, y lo que se presenta el sábado todavía mucho más

-Viviste en Tigres una época en cuanto a resultados un poco complicada, hoy parece que son otros tiempos, a la distancia ¿cómo ves la situación del Tigres de hoy?

Me gusta el equipo, me gusta lo que se ha logrado después de mi etapa acá, me tocaron también cosas lindas como jugar Libertadores, ganar el primer Clásico para lograr el pase a la Libertadores en la InterLiga, y me tocó la etapa triste, perder dos Finales contra Pachuca... Mucha gente me dice que debimos ser Campeones, ya que teníamos muy buen equipo, muy buen grupo, pero lo que todos dicen, el futbol es de resultados no de merecimientos.

-Da la impresión después de varios años que la segunda fue más dolorosa que la primera ¡otra vez ante Pachuca!...

Sí, porque pensamos que podía ser la revancha.

-¿Existe algo de lo que te arrepientas de cuando fuiste futbolista?

Tal vez ser más profesional, ahora que estoy de este lado, veo ya cosas que han mejorado, temas de proteínas, todo ese tipo de alimentación, ser más profesional; siento que no me cuidé tanto como debí haberlo hecho, y yo no sé si mi vida futbolística hubiera sido más longeva, o haber sido mejor portero de lo que fui, o lo que llegué a ser, porque a final de cuentas esto es de gustos, para algunos fui bueno, para otros fui regular, y para otros fui malo.

-La portería del Tigres de hoy, con Nahuel Guzmán, ¿qué opinión te merece?

Aquí en México decimos que el portero loco es, y pues bueno, Nahuel es un loco, y es para mí, sin demeritar lo de atrás que no me tocó ver a Mateo (Bravo) o a Pilar (Reyes), pero lo que yo conozco desde mi trayectoria o desde mi vida de Tigre, él es el mejor portero que ha tenido la institución.

-Por último, un mensaje para la afición de Tigres...

Estoy muy agradecido, soy futbolísticamente conocido en el medio gracias a la gente de Tigres, y yo soy Tigre, me considero un seguidor de Tigres, me emociono cuando Tigres gana, me emociono cuando Tigres sale Campeón.