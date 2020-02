¡Ya no te 'escondas', Campeón! Rayados busca su primer triunfo ante Necaxa

Con el firme objetivo de recomponer el camino y conseguir su primer triunfo dentro del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, los Rayados de Monterrey enfrentarán hoy a los Rayos del Necaxa en el encuentro que se disputará en el Estadio Victoria.

Dicho cotejo es el pendiente de la primera jornada del certamen, luego que el conjunto regiomontano no la disputó tras coronarse en diciembre pasado dentro del Apertura 2019, y será a partir de las 20:30 horas.

El equipo del técnico Antonio Mohamed no ha tenido resultados positivos en el arranque de la actual justa, en la cual llevan un empate y dos descalabros, que los mantienen en el penúltimo sitio de la clasificación general con apenas un punto.

Los Rayados requieren de redoblar esfuerzos si desean llevarse la victoria en este compromiso ante un Necaxa que marcha invicto y está en el quinto peldaño de la tabla con siete unidades, luego de dos triunfos y una igualada.

El defensa César Montes aseveró al plantel le desagrada el comienzo que han tenido en el Clausura 2020 y a su consideración es momento de reaccionar, pero descartó sentir preocupación por el arranque del Monterrey dentro del presente certamen del balompié nacional.

"Queremos ganar, no nos gusta el inicio, pero no nos preocupa, jugando bien fuimos Campeones, tenemos que reaccionar para no depender de otros equipos para llegar a la Liguilla, estamos a tiempo de reaccionar, no esperar un llamado de atención para reaccionar", declaró.

Respecto que los Hidrorrayos tendrán la ausencia del portero Hugo González por lesión, aseveró que los albiazules deben aprovechar la situación para tratar de llevarse como visitantes los tres puntos en disputa.

"Creo que es una ausencia importante, les puede pesar, lo tuve de compañero varios años, es un jugador que aporta jerarquía, tratar nosotros aprovechar lo que podamos e ir a ganar de visita", agregó.

Así, los Rayados tendrán este día un importante compromiso, en el cual requieren de una victoria que les permita enderezar el rumbo y les sirva de envión anímico para lo que se les avecina.